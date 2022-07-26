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"Москва - прекрасный город": Шредера застали на "отдыхе" в России

Фото: Шредера застали на "отдыхе" в России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова прибыл в Россию. Его застали во время "отпуска" в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал Шредер в комментарии корреспонденту телеканала.

На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".

В то же время однопартиец Шредера и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль в очередной раз отмежевался от бывшего лидера Социал-демократической партии Германии.

"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - сказал он.

По словам Хайля, действия Шредера не имеют отношения ни к политике правительства ФРГ, ни к партии социал-демократов, поскольку ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией его поездок в Москву.

Напомним, после волны критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Кроме того, Бундестаг лишил его особых прав, а также закрыл финансирование и сам офис бывшего канцлера.

По словам президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, тесные связи с Россией бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера имеют негативные последствия для Германии. Ведь оставили "много вопросов" не только к нему лично, но и к Берлину.

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