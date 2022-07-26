"Москва - прекрасне місто": Шредера застали на "відпочинку" в Росії

"Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - прекрасне місто", - сказав Шредер в коментарі кореспонденту телеканалу.

На зауваження з приводу того, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть", Шредер відповів: "Невже? О, дійсно, Ви маєте рацію".

У той же час однопартієць Шредера і міністр праці і соціальних справ Хубертус Хайль в черговий раз відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо в нинішній час", - сказав він.

За словами Хайля, дії Шредера не мають відношення ні до політики уряду ФРН, ні до партії соціал-демократів, оскільки відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією його поїздок до Москви.