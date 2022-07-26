"Москва - прекрасне місто": Шредера застали на "відпочинку" в Росії

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову прибув до Росії. Його застали під час "відпустки" в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал n-tv.
"Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - прекрасне місто", - сказав Шредер в коментарі кореспонденту телеканалу.
На зауваження з приводу того, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть", Шредер відповів: "Невже? О, дійсно, Ви маєте рацію".
У той же час однопартієць Шредера і міністр праці і соціальних справ Хубертус Хайль в черговий раз відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини.
"Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо в нинішній час", - сказав він.
За словами Хайля, дії Шредера не мають відношення ні до політики уряду ФРН, ні до партії соціал-демократів, оскільки відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією його поїздок до Москви.
Нагадаємо, після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шредер заявив, що йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснефть".
Крім того, Бундестаг позбавив його особливих прав, а також закрив фінансування і сам офіс колишнього канцлера.
За словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, тісні зв'язки з Росією колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера мають негативні наслідки для Німеччини. Адже залишили "багато питань" не тільки до нього особисто, а й до Берліна.