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"Москва - прекрасне місто": Шредера застали на "відпочинку" в Росії

Фото: Шредера застали на "відпочинку" в Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову прибув до Росії. Його застали під час "відпустки" в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал n-tv.

"Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - прекрасне місто", - сказав Шредер в коментарі кореспонденту телеканалу.

На зауваження з приводу того, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть", Шредер відповів: "Невже? О, дійсно, Ви маєте рацію".

У той же час однопартієць Шредера і міністр праці і соціальних справ Хубертус Хайль в черговий раз відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо в нинішній час", - сказав він.

За словами Хайля, дії Шредера не мають відношення ні до політики уряду ФРН, ні до партії соціал-демократів, оскільки відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією його поїздок до Москви.

Нагадаємо, після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шредер заявив, що йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснефть".

Крім того, Бундестаг позбавив його особливих прав, а також закрив фінансування і сам офіс колишнього канцлера.

За словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, тісні зв'язки з Росією колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера мають негативні наслідки для Німеччини. Адже залишили "багато питань" не тільки до нього особисто, а й до Берліна.

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