Москва практично ізольована, готується до облоги, - ГУР про події в Росії

Наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
Після демаршу засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та початку руху найманців в бік російської столиці - в низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.
В рамках КТО силовики отримали дозвіл на:
"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту", - пише розвідка.
Зокрема в столиці Росії призупинено вантажні, а також поштові перевезення. Правоохоронці проводять масовий догляд транспорту з акцентом на великі закриті фургони.
"Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "Дон" (Москва - Вороніж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.
Вчора, 23 червня, голова ПВК заявив про те, що російська армія вдарила по тилових позиціях "Вагнера", внаслідок чого було вбито "величезну кількість солдатів". Після цього він оголосив про "похід" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".
Після того, як "вагнерівці" отримали контроль над Ростовом й Воронежем, голова ПВК заявив, що найманці йтимуть далі - до Москви.
Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.
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