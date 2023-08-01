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Москва повідомила про атаку дронів на російські військові кораблі у Чорному морі

Фото: російський військовий корабель атакували морські дрони (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони Росії заявило про атаку морських безпілотників на два російські військові кораблі в Чорному морі за 340 км від Севастополя. Нібито дрони були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське військове відомство.

У Москві стверджують, що атаку було здійснено 1 серпня трьома морськими безекіпажними катерами на патрульні кораблі "Сергей Котов" та "Василий Быков" Чорноморського флоту. Ці кораблі намагалися контролювати "судноплавство у південно-західній частині Чорного моря".

"Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів. Кораблі "Сергій Котів" і "Василь Биків" Чорноморського флоту продовжують виконувати поставлені завдання", - йдеться в повідомленні міністерства.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дає змогу безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Після цього в Москві заявили, що планують атакувати торгові судна у Чорному морі.

Проте аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Чорноморський флот не дасть Москві можливості блокувати Україну, зокрема через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.

Україна активно використовує морські дрони для атак на російські військові кораблі та окупований Севастополь. Скоріш за все Кримський міст також був підірваний за допомогою безпілотників.

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