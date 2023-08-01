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Москва сообщила об атаке дронов на российские военные корабли в Черном море

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Украина, Вторник 01 августа 2023 08:23
Москва сообщила об атаке дронов на российские военные корабли в Черном море Фото: русский военный корабль атаковали морские дроны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны России заявило об атаке морских беспилотников на два российских военных корабля в Черном море в 340 км от Севастополя. Якобы дроны были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское военное ведомство.

В Москве утверждают, что атака была совершена 1 августа тремя морскими безэкипажными катерами на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота. Эти корабли пытались контролировать "судоходство в юго-западной части Черного моря".

"В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении министерства.

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