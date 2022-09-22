Москва погодилася на призначення нового посла США у РФ

"Так, агреман дали. Річ у тім, що вони запросили агреман на неї вже певний час тому. Вони анонсували, що вона висунута на цю посаду щойно. А агреман ми дали", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонує кандидатуру Лінн Трейсі на посаду посла в Росії.

Трейсі на сьогодні є головою американської дипмісії у Вірменії.

Зазначимо, що 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії та виїхав з Москви.

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