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Москва погодилася на призначення нового посла США у РФ

Фото: кандидат на посаду посла США в РФ Лінн Трейсі (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Валерія Поліщук

Російський уряд дав згоду на призначення Лінн Трейсі новим послом Сполучених Штатів у Москві.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Так, агреман дали. Річ у тім, що вони запросили агреман на неї вже певний час тому. Вони анонсували, що вона висунута на цю посаду щойно. А агреман ми дали", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонує кандидатуру Лінн Трейсі на посаду посла в Росії.

Трейсі на сьогодні є головою американської дипмісії у Вірменії.

Зазначимо, що 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії та виїхав з Москви.

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