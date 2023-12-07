ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выборы Путина пройдут весной? В России определились с датой

Россия, Четверг 07 декабря 2023 09:35
UA EN RU
Выборы Путина пройдут весной? В России определились с датой Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет федерации России назначил дату проведения выборов президента. Они пройдут 17 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета федерации.

"По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании", - сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Согласно российским нормам, выборы президента назначаются Советом федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Путин планирует остаться у власти до 2030 года

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнился 71 год.

О намерении стать кандидатами уже заявили пять жителей России, среди них военный преступник Игорь Гиркин, которого содержат в тюрьме, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил Борис Надеждин и журналистка Екатерина Дунцова. В то же время их допуск зависит исключительно от Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

По данным независимого "Левада-центра", поддержка Путина среди жителей России растет. Уровень доверия, а также уровень одобрения находится на максимуме с начала войны против Украины.

По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в ноябре уровень доверия Путину составил 47% (в октябре - 44%). Одобрение деятельности Путина находится на самом высоком уровне с 2015 года - 85% респондентов ответили, что одобряют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО