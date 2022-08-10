ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты ISW назвали причину, по которой Москва не обвинит Киев во взрывах в Крыму

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 06:15
Эксперты ISW назвали причину, по которой Москва не обвинит Киев во взрывах в Крыму Фото: Москва не обвиняет Киев во взрывах в Крыму, потому что это засвидетельствует бессилие ее ПВО (t_me_chp_crimea)
Автор: Олег Васкив

Россия не обвиняет Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это станет еще одним свидетельством неэффективности ее системы противовоздушной обороны, как уже было с крейсером "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили в ISW.

Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму звучали громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Все подробности инцидента - читайте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война России против Украины
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк