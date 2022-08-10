Експерти ISW назвали причину, через яку Москва не звинуватить Київ у вибухах в Криму
Росія не звинувачує Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, бо це стане ще одним свідченням неефективності її системи протиповітряної оборони, як вже було з крейсером "Москва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - зазначили в ISW.
Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами). Однак наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
Усі подробиці інциденту - читайте в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".
До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.