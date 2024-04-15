Москва обманом вербує робітників-мігрантів у "спецназ" для фронту, - британська розвідка

Росія продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії для участі у бойових діях в Україні. Їх оправляють не у "спеціальні", а у звичайні підрозділи на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається в повідомленні, в останній листівці, написаній англійською мовою, іноземцям пропонується вступити в "спеціальний" підрозділ російської армії та вказується щомісячна зарплата у 2200 доларів, видача 2000 доларів, російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання.
За даними британської розвідки, у середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі 1973 доларів та виплатами у розмірі 5140 доларів.
Крім того, протягом 2023 року Росія також зверталася до мігрантів із Центральної Азії всередині Росії. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що мігрантів з Індії та Непалу завербували і відправили воювати в Україну.
"Цілком ймовірно, що багато хто з завербованих є не професійними солдатами, а робітниками-мігрантами, і їх змушували воювати під хибним приводом або пропонуючи фінансові стимули", - йдеться в повідомленні.
Чисельність іноземних громадян у збройних силах Росії, швидше за все, буде невелика і вони будуть інтегровані до штатних, а не до "спеціальних" підрозділів. "Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і, враховуючи значні втрати (нині вони оцінюються в 913 осіб на день), Росії необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи припливу людей", - зазначають Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України.
Раніше представник Координаційного штабу поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому Москва залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.