Москва обманом вербует рабочих-мигрантов в "спецназ" для фронта, - британская разведка

Как отмечается в сообщении, в самой последней листовке, написанной на английском языке, иностранцам предлагается вступить в "специальное" подразделение российской армии и указывается ежемесячная зарплата в 2200 долларов, выдача 2000 долларов, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

По данным британской разведки, в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу, специально предназначенные для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в размере 1973 долларов и выплатами в размере 5140 долларов.

Кроме того, в течение 2023 года Россия также обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри России. Совсем недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.

"Вполне вероятно, что многие из завербованных являются не профессиональными солдатами, а рабочими-мигрантами, и их принуждали воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы", - говорится в сообщении.

Численность иностранных граждан в вооруженных силах России, скорее всего, будет невелика и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения. "Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и, учитывая значительные потери (в настоящее время они оцениваются в 913 человек в день), России необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей", - отмечают в Минобороны Британии.