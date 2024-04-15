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Москва обманом вербует рабочих-мигрантов в "спецназ" для фронта, - британская разведка

Фото: Россия обманом вербует иностранцев на войну с Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия продолжает рекламировать и вербовать иностранных граждан для вступления в ряды российской армии для участия в боевых действиях в Украине. Их оправляют не в "специальные", а в обычные подразделения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, в самой последней листовке, написанной на английском языке, иностранцам предлагается вступить в "специальное" подразделение российской армии и указывается ежемесячная зарплата в 2200 долларов, выдача 2000 долларов, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

По данным британской разведки, в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу, специально предназначенные для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в размере 1973 долларов и выплатами в размере 5140 долларов.

Кроме того, в течение 2023 года Россия также обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри России. Совсем недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.

"Вполне вероятно, что многие из завербованных являются не профессиональными солдатами, а рабочими-мигрантами, и их принуждали воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы", - говорится в сообщении.

Численность иностранных граждан в вооруженных силах России, скорее всего, будет невелика и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения. "Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и, учитывая значительные потери (в настоящее время они оцениваются в 913 человек в день), России необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей", - отмечают в Минобороны Британии.

Новые солдаты

Напомним, по данным британской разведки, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины.

Ранее представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому Москва привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.

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