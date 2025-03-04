Москва направляла в Іран ракетників під час протистояння з Ізраїлем, - Reuters

Згідно з документами, семеро експертів зі зброї мали вилетіти з Москви до Тегерана двома рейсами 24 квітня і 17 вересня минулого року.

Усі семеро, ідентифікованих агентством Reuters, мають вище військове минуле: двоє з них мають звання полковника і двоє - підполковника.

Двоє з них є експертами в галузі зенітно-ракетних систем, троє спеціалізуються на артилерії та ракетній техніці, один має досвід розробки перспективної зброї, а інший працював на ракетному полігоні, показали записи.

Їхні польоти в Тегеран припали на непростий час для Ірану, який опинився втягнутим у взаємну війну із заклятим ворогом Ізраїлем, під час якої обидві сторони завдавали одна одній воєнних ударів у квітні та жовтні.

У записах про бронювання вказані номери паспортів чоловіків, причому шість із семи мають префікс "20". Це означає, що паспорт використовується для офіційних державних справ, його видають державним службовцям, які перебувають у закордонних робочих поїздках, і військовослужбовцям, які перебувають за кордоном.

Reuters не вдалося з'ясувати, чим займалися ці семеро в Ірані.

Високопоставлений представник міністерства оборони Ірану заявив, що російські експерти з ракет здійснили кілька візитів на іранські об'єкти з виробництва ракет торік, включно з двома підземними об'єктами, причому деякі з візитів відбулися у вересні. Чиновник, який побажав залишитися неназваним, не назвав об'єкти.

Представник західного оборонного відомства, який стежить за оборонним співробітництвом Ірану з Росією, який також побажав залишитися неназваним, повідомив, що у вересні невказана кількість російських експертів з ракет відвідали іранську ракетну базу, розташовану приблизно за 15 км на захід від порту Амірабад на іранському узбережжі Каспійського моря.