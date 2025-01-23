Британська розвідка проаналізувала договір між двома країнами "вісі зла"

Підписана Іраном і Росією угода навряд чи означатиме будь-яке істотне поліпшення партнерства. Недовіра між двома країнами зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в Х.

Як зазначається у зведенні, Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіян 17 січня 2025 року підписали нову 20-річну Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними британської розвідки, партнерство Росії та Ірану, безсумнівно, зумовлене взаємними інтересами в галузі безпеки та економіки, оскільки обидві держави зближуються після вторгнення Росії в Україну 2022 року. Росія, як і раніше, залежить від військової підтримки Ірану, оскільки війна в Україні триває.

"Однак рівень недовіри зберігається, і напруженість у відносинах, найімовірніше, стане перешкодою для розширення їхньої співпраці", - ідеться в повідомленні.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що угода є частиною ширшої структури співпраці між двома державами в різних секторах, майже напевно являючи собою зобов'язання зміцнювати двосторонні зв'язки. Вона охоплює співпрацю в галузі оборони і безпеки, економіки, торгівлі, транспорту, енергетики, технологій, інформації та безпеки кіберпростору.

Однак на відміну від угод Росії з КНДР і Білоруссю, російсько-іранська угода не містить пункту про взаємну оборону.

"Угода, найімовірніше, забезпечує правову основу для подальшого ірано-російського співробітництва, формалізує наявні та майбутні зусилля зі співробітництва. Однак навряд чи це означатиме будь-яке істотне поліпшення партнерства або істотне розширення масштабів їхнього поточного співробітництва", - зазначають у Міноборони Британії.