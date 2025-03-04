Москва направляла в Иран ракетчиков во время противостояния с Израилем, - Reuters

Согласно документам, семь экспертов по оружию должны были вылететь из Москвы в Тегеран двумя рейсами 24 апреля и 17 сентября прошлого года.

Все семеро, идентифицированных агентством Reuters, имеют высшее военное прошлое: двое из них имеют звание полковника и двое - подполковника.

Двое из них являются экспертами в области зенитно-ракетных систем, трое специализируются на артиллерии и ракетной технике, один имеет опыт разработки перспективного оружия, а другой работал на ракетном полигоне, показали записи.

Их полеты в Тегеран пришлись на непростое время для Ирана, который оказался втянутым во взаимную войну с заклятым врагом Израилем, в ходе которой обе стороны наносили друг другу военные удары в апреле и октябре.

В записях о бронировании указаны номера паспортов мужчин, причем шесть из семи имеют префикс "20". Это означает, что паспорт используется для официальных государственных дел, выдается государственным служащим, находящимся в зарубежных рабочих поездках, и военнослужащим, находящимся за рубежом.

Reuters не удалось выяснить, чем занимались эти семеро в Иране.

Высокопоставленный представитель министерства обороны Ирана заявил, что российские эксперты по ракетам совершили несколько визитов на иранские объекты по производству ракет в прошлом году, включая два подземных объекта, причем некоторые из визитов состоялись в сентябре. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, не назвал объекты.

Представитель западного оборонного ведомства, который следит за оборонным сотрудничеством Ирана с Россией и также пожелал остаться неназванным, сообщил, что в сентябре неуказанное число российских экспертов по ракетам посетили иранскую ракетную базу, расположенную примерно в 15 км к западу от порта Амирабад на иранском побережье Каспийского моря.