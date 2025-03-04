Москва направляла в Иран ракетчиков во время противостояния с Израилем, - Reuters

Несколько высокопоставленных российских специалистов по ракетам посетили Иран за последний год. Они находились там в непростое для Ирана время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно документам, семь экспертов по оружию должны были вылететь из Москвы в Тегеран двумя рейсами 24 апреля и 17 сентября прошлого года.
Все семеро, идентифицированных агентством Reuters, имеют высшее военное прошлое: двое из них имеют звание полковника и двое - подполковника.
Двое из них являются экспертами в области зенитно-ракетных систем, трое специализируются на артиллерии и ракетной технике, один имеет опыт разработки перспективного оружия, а другой работал на ракетном полигоне, показали записи.
Их полеты в Тегеран пришлись на непростое время для Ирана, который оказался втянутым во взаимную войну с заклятым врагом Израилем, в ходе которой обе стороны наносили друг другу военные удары в апреле и октябре.
В записях о бронировании указаны номера паспортов мужчин, причем шесть из семи имеют префикс "20". Это означает, что паспорт используется для официальных государственных дел, выдается государственным служащим, находящимся в зарубежных рабочих поездках, и военнослужащим, находящимся за рубежом.
Reuters не удалось выяснить, чем занимались эти семеро в Иране.
Высокопоставленный представитель министерства обороны Ирана заявил, что российские эксперты по ракетам совершили несколько визитов на иранские объекты по производству ракет в прошлом году, включая два подземных объекта, причем некоторые из визитов состоялись в сентябре. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, не назвал объекты.
Представитель западного оборонного ведомства, который следит за оборонным сотрудничеством Ирана с Россией и также пожелал остаться неназванным, сообщил, что в сентябре неуказанное число российских экспертов по ракетам посетили иранскую ракетную базу, расположенную примерно в 15 км к западу от порта Амирабад на иранском побережье Каспийского моря.
Напомним, Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января 2025 года подписали новое 20-летнее Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако, по данным британской разведки, соглашение вряд ли будет означать какое-либо существенное улучшение партнерства, поскольку недоверие между двумя странами сохраняется.