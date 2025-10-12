UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Москва намагається обдурити МАГАТЕ й приховати свої дії на ЗАЕС, - Сибіга

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні, що створює загрозу ядерній безпеці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, аби протестувати підключення до російської мережі. За його словами, така дія ніколи раніше не мала місця в історії атомної енергетики.

"Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом", - підкреслив глава МЗС.

Сибіга заявив, що Москва намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, ніби причиною проблем є хтось інший.

Водночас він зауважив, що справжня проблема полягає в тому, що Росія захопила український атомний об’єкт, розмістила на ньому військових і зброю, замінувала периметр і проводить технічно неприйнятні експерименти.

Міністр підкреслив, що для припинення небезпечного блекауту Росія повинна зупинити обстріли й забезпечити ремонт ліній електропередач, що вона може зробити будь-коли.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними", - заявив Сибіга.

Також він звернувся до МАГАТЕ із закликом чинити тиск на Росію, аби та припинила будь-які технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику - Україні.

Блекаут на ЗАЕС

23 вересня "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий блекаут від початку повномасштабної війни. Загарбники свідомо не відновлюють підключення станції до енергомережі.

У компанії зазначили, що вийшла з ладу остання зовнішня лінія електропередач, яка з’єднувала ЗАЕС з українською енергосистемою. Через це станція була переведена на живлення від дизельних генераторів.

Така ситуація може призвести до ядерної аварії. Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів.

У МАГАТЕ також наголошували, що після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Запорізька АЕСМАГАТЕВійна в Україні