Москва намагається обдурити МАГАТЕ й приховати свої дії на ЗАЕС, - Сибіга

Він наголосив, що Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, аби протестувати підключення до російської мережі. За його словами, така дія ніколи раніше не мала місця в історії атомної енергетики.

"Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом", - підкреслив глава МЗС.

Сибіга заявив, що Москва намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, ніби причиною проблем є хтось інший.

Водночас він зауважив, що справжня проблема полягає в тому, що Росія захопила український атомний об’єкт, розмістила на ньому військових і зброю, замінувала периметр і проводить технічно неприйнятні експерименти.

Міністр підкреслив, що для припинення небезпечного блекауту Росія повинна зупинити обстріли й забезпечити ремонт ліній електропередач, що вона може зробити будь-коли.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними", - заявив Сибіга.

Також він звернувся до МАГАТЕ із закликом чинити тиск на Росію, аби та припинила будь-які технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику - Україні.