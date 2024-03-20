Москва намагається дискредитувати Україну в Єгипті, - розвідка

Росія активізувала кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про Єгипет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Як зазначає розвідка, завдання гібридної операції Кремля:
ГУР додає, що Росія використовує агентурну мережу, пропаганду та дипломатичні представництва.
За даними ГУР, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та вербування.
Також росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують ведення війни проти України. Йдеться про два папірці під назвами: "О роли Запада в конфликте на Украине" та "О ситуации вокруг Украины". У них вказані путінську версію історії України, де РФ представлена як жертва.
Ключова ідея, яку просуває кремль на Близькому Сході - безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни.
"Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони нашої держави, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями та інші нісенітниці на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" та "демілітаризації"", - йдеться у повідомлення ГУР.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Головне управління розвідки повідомляло, що Росія почала операцію "Перун" для дискредитації України. У рамках цієї операції Росія планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України.
Пізніше українська розвідка розповіла про активну фазу спецоперації ворога, яка припала на "вибори" президента РФ. Інформкампанію планують завершити операцію планують до 30 червня.
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