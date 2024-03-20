Москва пытается дискредитировать Украину в Египте, - разведка

Как отмечает разведка, задача гибридной операции Кремля:

оправдать захватническую войну;

дискредитировать Украину и государства Запада;

навязать неприемлемые условия переговоров;

улучшить собственное положение в регионе;

добиться уменьшения экономического и политического давления, которое Москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.

ГУР добавляет, что Россия использует агентурную сеть, пропаганду и дипломатические представительства.

По данным ГУР, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием для распространения дезинформации о войне и вербовании.

Также россияне рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы, в которых оправдывают ведение войны против Украины. Речь идет о двух бумажках под названиями: "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины". В них указана путинская версия истории Украины, где РФ представлена как жертва.

Ключевая идея, которую продвигает кремль на Ближнем Востоке - безальтернативность навязанного им сценария завершения войны.

"Он включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны нашего государства, сохранение Москвой контроля над оккупированными украинскими территориями и другую чепуху по типу "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации"", - говорится в сообщении ГУР.