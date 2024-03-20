Москва пытается дискредитировать Украину в Египте, - разведка

Россия активизировала кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о Египте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, задача гибридной операции Кремля:
ГУР добавляет, что Россия использует агентурную сеть, пропаганду и дипломатические представительства.
По данным ГУР, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием для распространения дезинформации о войне и вербовании.
Также россияне рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы, в которых оправдывают ведение войны против Украины. Речь идет о двух бумажках под названиями: "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины". В них указана путинская версия истории Украины, где РФ представлена как жертва.
Ключевая идея, которую продвигает кремль на Ближнем Востоке - безальтернативность навязанного им сценария завершения войны.
"Он включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны нашего государства, сохранение Москвой контроля над оккупированными украинскими территориями и другую чепуху по типу "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации"", - говорится в сообщении ГУР.
Напомним, в феврале 2024 года Главное управление разведки сообщало, что Россия начала операцию "Перун" по дискредитации Украины. В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.
Позже украинская разведка рассказала об активной фазе спецоперации врага, припавшей на "выборы" президента РФ. Информкампанию планируют завершить операцию до 30 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.