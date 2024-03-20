Москва намагається дискредитувати Україну в Єгипті, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає розвідка, завдання гібридної операції Кремля:

виправдати загарбницьку війну;

дискредитувати Україну та держави Заходу;

нав'язати неприйнятні умови переговорів;

поліпшити власне становище у регіоні;

домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.

ГУР додає, що Росія використовує агентурну мережу, пропаганду та дипломатичні представництва.

За даними ГУР, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та вербування.

Також росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують ведення війни проти України. Йдеться про два папірці під назвами: "О роли Запада в конфликте на Украине" та "О ситуации вокруг Украины". У них вказані путінську версію історії України, де РФ представлена як жертва.

Ключова ідея, яку просуває кремль на Близькому Сході - безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни.

"Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони нашої держави, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями та інші нісенітниці на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" та "демілітаризації"", - йдеться у повідомлення ГУР.