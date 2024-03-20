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Москва пытается дискредитировать Украину в Египте, - разведка

Каир, Среда 20 марта 2024 15:52
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Москва пытается дискредитировать Украину в Египте, - разведка Фото: Россия хочет дискредитировать Украину в Египте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия активизировала кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, задача гибридной операции Кремля:

  • оправдать захватническую войну;
  • дискредитировать Украину и государства Запада;
  • навязать неприемлемые условия переговоров;
  • улучшить собственное положение в регионе;
  • добиться уменьшения экономического и политического давления, которое Москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.

ГУР добавляет, что Россия использует агентурную сеть, пропаганду и дипломатические представительства.

По данным ГУР, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием для распространения дезинформации о войне и вербовании.

Также россияне рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы, в которых оправдывают ведение войны против Украины. Речь идет о двух бумажках под названиями: "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины". В них указана путинская версия истории Украины, где РФ представлена как жертва.

Ключевая идея, которую продвигает кремль на Ближнем Востоке - безальтернативность навязанного им сценария завершения войны.

"Он включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны нашего государства, сохранение Москвой контроля над оккупированными украинскими территориями и другую чепуху по типу "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации"", - говорится в сообщении ГУР.

Пропагандистская операция "Перун"

Напомним, в феврале 2024 года Главное управление разведки сообщало, что Россия начала операцию "Перун" по дискредитации Украины. В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.

Позже украинская разведка рассказала об активной фазе спецоперации врага, припавшей на "выборы" президента РФ. Информкампанию планируют завершить операцию до 30 июня.

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