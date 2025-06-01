Москва може втратити фінансову подушку у 2026 році, - розвідка

Як зазначається, якщо нинішні санкційні обмеження зберігатимуться, а Захід посилить контроль за обходом нафтових санкцій, у 2026 році Росія може втратити останні залишки фінансової подушки.

За офіційними даними, на початку липня 2022 року обсяг ліквідної частини фонду становив 145 млрд доларів. Уже через рік ця сума скоротилася майже вдвічі - до 78 млрд, а на 1 травня 2025 року залишилось лише 39 млрд. Таким чином, резерви Росії зменшились майже вчетверо.

Крім того, СЗР зазначає, що за умови падіння середньої ціни на нафту Brent до 64 доларів за барель у 2025 році та до 60 доларів у 2026-му, бюджет РФ, який значною мірою залежить від енергоресурсів, опиниться під серйозним фіскальним тиском.

У розвідці також наголосили, що економічна ситуація всередині країни погіршується: проєкти "Росатому" на 2025 рік недофінансовані на 80%, залізничні перевезення падають, а у видобувній, металургійній і будівельній галузях фіксується спад. Водночас низка великих компаній призупинили виплату дивідендів.

"Незважаючи на це, Москва продовжує демонструвати впевненість у стабільності економіки. Але державна пропаганда не здатна приховати реальні масштаби кризи - сировинна модель економіки РФ стрімко втрачає ефективність", - резюмували в СЗР.