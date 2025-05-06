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Ціна на російську нафту в рублях досягла дворічного мінімуму, - Reuters

Вівторок 06 травня 2025 15:26
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Ціна на російську нафту в рублях досягла дворічного мінімуму, - Reuters Ілюстративне фото: Ціна на російську нафту в рублях досягла дворічного мінімуму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ціна російської нафти впала нижче 4 тисяч рублів за барель - це найменше за два роки і на 40% нижче від того, що закладено в бюджеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише Reuters, станом на сьогодні середня ціна суміші Urals та ESPO впала до 48,92 долара за барель, або 3,9 тисячі рублів. Це менше за закладений у бюджет РФ показник - 6,7 тис. рублів.

Це найнижча ціна з травня 2023 року, й вона також значно нижча за оновлений урядовий прогноз - 5 281 рубль за барель, який використовується для розрахунку податків.

Попри це Російська Федерація цього року збільшила військові витрати на чверть - до 6,3% ВВП. Цей показник є найвищим показником з часів Холодної війни.

Москва очікує обвалу цін на нафту

Днями російське Міністерство фінансів підвищило прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% від ВВП з 0,5%, які раніше очікувалися.

Згідно з прогнозом, дохід від нафти і газу було знижено на 24% до 8,32 трлн рублів (101,47 млрд доларів). Ба більше, план витрат на поточний рік було збільшено на 830 млрд рублів.

Також ми писали, що торгові війни Трампа призвели до сповільнення зростання російської економіки до нуля, оскільки призвели до падіння світових прогнозів зростання і зниження цін на нафту.

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