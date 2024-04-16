Москва може передати Ірану винищувачі та засоби ППО, - Washington Post

Як зазначає видання, Іран відкрив новий небезпечний розділ у своїх відносинах з Росією, погодившись у 2022 році поставити тисячі бойових дронів і ракет, щоб допомогти Москві у її війні проти України.

Розширення зв'язків допомогло закріпити угоди між Москвою та Тегераном, включаючи обіцянку Росії надати своєму союзнику сучасні винищувачі та технології протиповітряної оборони, які могли б допомогти Тегерану зміцнити свою оборону проти будь-якого майбутнього авіаудару з боку Ізраїлю чи США.

Невідомо, скільки систем було поставлено та розгорнуто, але російські технології можуть перетворити Іран на набагато більш грізного супротивника з розширеними можливостями збивати літаки та ракети, кажуть офіційні особи та експерти.

Угоди щодо зброї, деякі деталі яких раніше не розголошувалися, є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових дронів у Росії, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку в реальному часі зброї, розгорнутої проти НАТО та в Україні, заявили представники розвідки та експерти. з озброєнь. За їх словами, ця співпраця приносить суттєві вигоди обом країнам, одночасно підвищуючи статус Ірану від молодшого союзника до стратегічного партнера.

Літаки та ППО

Представники розвідки заявили, що Росія просуває таємно укладені угоди про постачання Ірану Су-35, одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників. Це потенційно загрожує радикальній модернізації іранських ВПС, що складаються здебільшого з відновлених американських та радянських літаків, випущених до 1979 року. Росія також зобов'язалася надати технічну допомогу з іранськими супутниками-шпигунами, а також допомогу у створенні ракет для надсилання більшої кількості супутників у космос.

Громадських доказів того, що Су-35 було поставлено, немає. На думку представника американської та близькосхідної розвідки, добре обізнаного з угодою, затримка може бути пов'язана із затримкою Іраном оплати за літаки.

Щодо оборонної сторони, Іран вже давно просить у Росії новітні зенітно-ракетні батареї для захисту своїх ядерних та військових об'єктів від можливого удару США чи Ізраїлю. У 2007 році Тегеран уклав угоду на купівлю російської зенітної системи С-300, але Москва відклала постачання зброї через тиск з боку США та європейських держав, добровільна заборона закінчилася у 2016 році, а іранські С-300 вступили в дію у 2019 році.

З того часу Іран прагнув придбати більш потужну російську систему С-400, хоча публічно невідомо, чи прийняла Москва заходи щодо постачання батарей С-400.

Деякі варіанти С-400 оснащені радарами, здатними протистояти технологіям малопомітності, які використовують сучасні військові літаки. Росія розгорнула С-400 для захисту своїх військових баз у Сирії, і ці батареї є потенційно смертельною загрозою для військових літаків США та Ізраїлю, які час від часу діють у повітряному просторі Сирії.

Внаслідок авіаудару Ізраїлю за іранським консульством у Дамаску 1 квітня загинули два іранські генерали, що безпосередньо призвело до рішення Ірану запустити у вихідні безпілотники та ракети проти Ізраїлю.

Генерал-лейтенант Герці Халеві, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю, заявив у понеділок, що напад Ірану "зустріне відповідь".

У разі постачання нові російські зенітні ракети, розгорнуті для захисту підземних баз, висічених у скелястих горах, напевно зроблять іранський повітряний простір "небезпечнішим місцем", сказав Джан Касапоглу, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

Вигода Москви

За словами представників розвідки, Москва також має вигоду від цієї співпраці. Крім тисяч безпілотників, закуплених у Ірану, наприкінці минулого року Росія погодилася закупити додаткові військові товари на суму близько 2 млрд доларів, у тому числі оборонні системи проти дронів, які стали головним пріоритетом для російських генералів в Україні.

Іран окремо погодився продати Росії ракети класу "земля-земля" для використання проти України та, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що він розпочне передачу зброї найближчим часом. За словами офіційних осіб, розвідувальні агентства поки що не виявили жодних доказів того, що ракети були доставлені.

Тим часом, за словами представників розвідки, виробництво бойових дронів перетворилося на спільне підприємство двох країн. Спочатку постачання Іраном дронів Росії було спробою Тегерана допомогти своєму союзнику заткнути дірку у його військовій кампанії проти України. Росія, яка на початку війни мала бойових дронів, восени 2022 року почала використовувати два типи дронів іранського виробництва "Шахед".

До середини літа 2023 Росія почала виробляти іранські безпілотники "Шахед-136" на заводі в Алабузі, місті в російському Татарстані. У російських документах, отриманих The Washington Post минулого року, описуються плани з виробництва 6000 дронів до літа 2025 року для використання для ударів по українських силах, а також електростанціям та іншій життєво важливій інфраструктурі.

Стурбовані внутрішнім виробництвом у Росії, українські військові 2 квітня розпочали власну атаку безпілотників на комплекс "Алабуга".