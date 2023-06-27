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Москва має вирішити внутрішні проблеми, - Трюдо про бунт Пригожина

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що спроба заколоту в Росії є внутрішньою проблемою, яку Москва має вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер канадського уряду вважає, що надто багато спекуляцій щодо раптового припинення бунту в Росії можуть виявитися контрпродуктивними.

"У кожного є багато запитань про те, що це насправді означає, але ми ще не маємо багато відповідей, і занадто багато спекуляцій прямо зараз", - зазначив Трюдо.

Бунт Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в ударі по тилових таборах своїх найманців. 24 червня Пригожин оголосив про "марш справедливості" та похід на Москву. Він заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому "вагнерівці" були вже на відстані 200 км від Москви.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Джастін ТрюдоЄвген ПригожинПереворот в Росії