ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Москва має вирішити внутрішні проблеми, - Трюдо про бунт Пригожина

Новость на русском →
Вівторок 27 червня 2023 00:28
Москва має вирішити внутрішні проблеми, - Трюдо про бунт Пригожина Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що спроба заколоту в Росії є внутрішньою проблемою, яку Москва має вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер канадського уряду вважає, що надто багато спекуляцій щодо раптового припинення бунту в Росії можуть виявитися контрпродуктивними.

"У кожного є багато запитань про те, що це насправді означає, але ми ще не маємо багато відповідей, і занадто багато спекуляцій прямо зараз", - зазначив Трюдо.

Бунт Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в ударі по тилових таборах своїх найманців. 24 червня Пригожин оголосив про "марш справедливості" та похід на Москву. Він заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому "вагнерівці" були вже на відстані 200 км від Москви.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джастін Трюдо Євген Пригожин Переворот в Росії
NEWS
Україна повернула Рівнопіль. Чи чекати швидкого просування ЗСУ на Бердянському напрямку
Україна повернула Рівнопіль. Чи чекати швидкого просування ЗСУ на Бердянському напрямку
DAILY
Ольга Стефанішина: У Вільнюсі Україні потрібна політична ясність щодо членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ольга Стефанішина: У Вільнюсі Україні потрібна політична ясність щодо членства в НАТО