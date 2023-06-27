Москва должна решить внутренние проблемы, - Трюдо о бунте Пригожина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидер канадского правительства считает, что слишком много спекуляций по поводу внезапного прекращения бунта в России могут оказаться контрпродуктивными.

"У каждого есть много вопросов о том, что это действительно означает, но мы еще не имеем много ответов, и слишком много спекуляций прямо сейчас", - отметил Трюдо.

Бунт Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в ударе по тыловым лагерям своих наемников. 24 июня Пригожин объявил о "марше справедливости" и походе на Москву. Он заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом "вагнеровцы" были уже в 200 км от Москвы.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, – читайте в материале РБК-Украина. .