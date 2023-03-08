Москва не хоче прямого конфлікту з Вашингтоном чи НАТО, але ризики високі, - розвідка США

"Російські лідери поки що уникали дій, які б поширили український конфлікт за межі українських кордонів, але ризик ескалації залишається значним", - йдеться в звіті.

За даними американської розвідки, існує реальний потенціал для того, щоб військові невдачі Росії у війні проти України завдали шкоди внутрішньому становищу російського диктатора Володимира Путіна і, таким чином, спровокували додаткові ескалаційні дії з боку Росії в спробі повернути підтримку громадськості.

"Посилені заяви про те, що Сполучені Штати використовують Україну як проксі для послаблення Росії, і що військові успіхи України є лише результатом втручання США та НАТО, можуть передвіщати подальшу ескалацію Росії", - зауважили в розвідці.

Крім того, вони підкреслили, що російські чиновники давно вважають, що Сполучені Штати намагаються підірвати Росію, послабити Путіна та встановити дружні до Заходу режими в пострадянських державах та в інших країнах, що, на їхню думку, дає Росії можливість для ескалації або розширення війни, якщо вона забажає.