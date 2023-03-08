Москва не хоче прямого конфлікту з Вашингтоном чи НАТО, але ризики високі, - розвідка США

Можливо, Росія й не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, проте потенціал для цього є.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт про всесвітні загрози національній безпеці Сполучених Штатів
"Російські лідери поки що уникали дій, які б поширили український конфлікт за межі українських кордонів, але ризик ескалації залишається значним", - йдеться в звіті.
За даними американської розвідки, існує реальний потенціал для того, щоб військові невдачі Росії у війні проти України завдали шкоди внутрішньому становищу російського диктатора Володимира Путіна і, таким чином, спровокували додаткові ескалаційні дії з боку Росії в спробі повернути підтримку громадськості.
"Посилені заяви про те, що Сполучені Штати використовують Україну як проксі для послаблення Росії, і що військові успіхи України є лише результатом втручання США та НАТО, можуть передвіщати подальшу ескалацію Росії", - зауважили в розвідці.
Крім того, вони підкреслили, що російські чиновники давно вважають, що Сполучені Штати намагаються підірвати Росію, послабити Путіна та встановити дружні до Заходу режими в пострадянських державах та в інших країнах, що, на їхню думку, дає Росії можливість для ескалації або розширення війни, якщо вона забажає.
Нагадаємо, днями росіяни заявили про план розробити так званий "новий вид військових операцій", який включає застосування ядерної зброї. Нібито він необхідний росіянам для відбиття можливої "агресії з боку США".
Раніше стало відомо, що Путін підписав указ про зупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США.
Більш детально про такий крок країни-агресора дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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