Москва не хочет прямого конфликта с Вашингтоном или НАТО, но риски высоки, - разведка США

Россия возможно не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, однако потенциал для этого есть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет о всемирных угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов.
"Российские лидеры пока избегали действий, которые распространили бы украинский конфликт за пределы украинских границ, но риск эскалации остается значительным", - говорится в отчете.
По данным американской разведки, существует реальный потенциал для того, чтобы военные неудачи России в войне против Украины нанесли ущерб внутреннему положению российского диктатора Владимира Путина и, таким образом, спровоцировали дополнительные эскалационные действия со стороны России в попытке вернуть поддержку общественности.
"Ужесточенные заявления о том, что Соединенные Штаты используют Украину как прокси для ослабления России, и что военные успехи Украины являются лишь результатом вмешательства США и НАТО, могут предвещать дальнейшую эскалацию России", - отметили в разведке.
Кроме того, они подчеркнули, что российские чиновники давно считают, что Соединенные Штаты пытаются взорвать Россию, ослабить Путина и установить дружественные с Западом режимы в постсоветских государствах и других странах, что, по их мнению, дает России возможность для эскалации или расширения войны, если она пожелает.
Напомним, на днях россияне заявили о плане разработать так называемый "новый вид военных операций", включающий применение ядерного оружия. Вроде бы он необходим россиянам для отражения возможной "агрессии со стороны США".
Ранее стало известно, что Путин подписал указ о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.
Более подробно о таком шаге страны-агрессора узнайте в материале РБК-Украина.
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