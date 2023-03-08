Москва не хочет прямого конфликта с Вашингтоном или НАТО, но риски высоки, - разведка США

"Российские лидеры пока избегали действий, которые распространили бы украинский конфликт за пределы украинских границ, но риск эскалации остается значительным", - говорится в отчете.

По данным американской разведки, существует реальный потенциал для того, чтобы военные неудачи России в войне против Украины нанесли ущерб внутреннему положению российского диктатора Владимира Путина и, таким образом, спровоцировали дополнительные эскалационные действия со стороны России в попытке вернуть поддержку общественности.

"Ужесточенные заявления о том, что Соединенные Штаты используют Украину как прокси для ослабления России, и что военные успехи Украины являются лишь результатом вмешательства США и НАТО, могут предвещать дальнейшую эскалацию России", - отметили в разведке.

Кроме того, они подчеркнули, что российские чиновники давно считают, что Соединенные Штаты пытаются взорвать Россию, ослабить Путина и установить дружественные с Западом режимы в постсоветских государствах и других странах, что, по их мнению, дает России возможность для эскалации или расширения войны, если она пожелает.