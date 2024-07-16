Москва готується закрити кордон восени в разі нової хвилі мобілізації, - британська розвідка
Уряд Росії розробляє систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників у російську армію та мобілізованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, 11 липня російська незалежна медіа-організація "Медуза" повідомила, що уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між міністерством оборони та ФСБ для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ і не допустити їх втечі з країни. Повідомляється, що система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.
За даними британської розвідки, Росія щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.
"Сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України, не вдаючись до непопулярної мобілізації.
За даними "Левада-центру", за минулий рік знизилася частка тих, хто чекає другої хвилі мобілізації. Вважають, що вона може бути оголошена протягом найближчих трьох місяців, 48% жителів Росії.