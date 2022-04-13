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"Москва" горит: Вооруженные силы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру

Фото: Ракетный крейсер "Москва" (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва", входящего в состав Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

В российский военный корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате успешной атаки на борту начался пожар. Ориентировочная численность экипажа вражеского крейсера, по данным советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, 510 моряков.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", – написал Марченко.

"Москва" была спущена на воду в 1979 году. Ракетный крейсер не только штурмовал Змеиный в начале войны, но и блокировал выход украинских кораблей из Донузлава во время захвата Крыма.

Напомним, что Пентагон обнародовал список вооружения из нового пакета военной помощи Украине.

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