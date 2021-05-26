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Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією

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Брюссель, Середа 26 травня 2021 17:32
Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією Фото: Росія блокує продовження прикордонної місії ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Росія блокує продовження прикордонної місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні. Росіяни відмовляються продовжувати місію на чотири місяці.

Про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.

"Росія відмовляється продовжувати прикордонну місію ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше, ніж на 2 місяці. Зазвичай місію продовжують на 4 місяці", - повідомив журналіст.

Йозвяк зазначив, що існує високий ризик того, що місію ОБСЄ припинять після 31 липня 2021 року. Остаточне рішення щодо прикордонної місії ОБСЄ оголосять завтра, 27 травня.

Нагадаємо, цього тижня в Україну має приїхати генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід. Генсек організації планує здійснити візит на Донбас, щоб відвідати лінію розмежування.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня генсек ОБСЄ закликала розвести сили та відвести озброєння від лінії фронту на Донбасі.

Додамо, Україна зверталася до ОБСЄ з проханням збільшити кількість спостережних баз на українсько-російському кордоні. З таким закликом українська сторона виступила через стягування російських військ до кордону.

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