Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією

Росія блокує продовження прикордонної місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні. Росіяни відмовляються продовжувати місію на чотири місяці.

Про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter .

"Росія відмовляється продовжувати прикордонну місію ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше, ніж на 2 місяці. Зазвичай місію продовжують на 4 місяці", - повідомив журналіст.

Йозвяк зазначив, що існує високий ризик того, що місію ОБСЄ припинять після 31 липня 2021 року. Остаточне рішення щодо прикордонної місії ОБСЄ оголосять завтра, 27 травня.