Московську область атакують дрони, - ЦПД

"Московська область під атакою БПЛА", - написав Коваленко.

При цьому росіяни в Telegram-каналах скаржаться на атаку дронів на Брянську область.

Міноборони Росії, як завжди, вже встигло відзвітувати про "успішне збиття" 14 "українських безпілотників" над Брянською областю.

Незважаючи на таку інформацію, російські Telegram-канали стверджують про нові безпілотники у Брянській області, які можуть летіти у бік Калузької, Тульської чи Московської областей.