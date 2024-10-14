Московскую область атакуют дроны, - ЦПД

Атаки дронов на Россию

Напомним, украинские защитники уже множество раз использовали дроны для ударов по военным объектам на территории России.

Часто целями бойцов ВСУ становятся аэродромы или нефтеперерабатывающие заводы РФ.

В частности, на прошлой неделе взрывы во время атаки дронов слышали жители города Ейск, где находится один из российских аэродромов.

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