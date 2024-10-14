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Московскую область атакуют дроны, - ЦПД

Иллюстративное фото: российская ПВО пытается сбить дроны (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Московская область сегодня, 14 октября, находится под атакой беспилотников. В ряде регионов России предупредили об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram и российские Telegram-каналы.

"Московская область под атакой БПЛА", - написал Коваленко. 

При этом россияне в Telegram-каналах жалуются на атаку дронов на Брянскую область. 

Минобороны России, как обычно, уже успело отчитаться об "успешном сбитии" 14 "украинских беспилотников" над Брянской областью. 

Несмотря на такую информацию, российские Telegram-каналы утверждают о новых беспилотниках в Брянской области, которые могут лететь в сторону Калужской, Тульской или Московской областей. 


 

Атаки дронов на Россию

Напомним, украинские защитники уже множество раз использовали дроны для ударов по военным объектам на территории России.

Часто целями бойцов ВСУ становятся аэродромы или нефтеперерабатывающие заводы РФ.

В частности, на прошлой неделе взрывы во время атаки дронов слышали жители города Ейск, где находится один из российских аэродромов.

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