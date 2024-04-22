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Для московської "еліти" створили спецпідрозділ подалі від фронту, - британська розвідка

Фото: кремлівській еліті створили липовий підрозділ подалі від фонту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Для московської "еліти" створили спеціальний підрозділ далеко від фронту. Там вони можуть безпечно продемонструвати відданість Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської вступив до підрозділу російської армії, намагаючись не допустити влучення Бліновської до в'язниці за звинуваченням у ухиленні від сплати податків. Олексій Бліновський 16 квітня 2024 року був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад" біля України.

За даними британської розвідки, цей підрозділ був створений заступником голови Держдуми з оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами, як правило, далеко від лінії фронту. Він активний з жовтня 2022 року, і до нього увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських VIP-персон. Повідомляється, що зарахованим VIP-персонам надаються додаткові засоби захисту.

"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка жителями Росії війни проти України

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України.

За даними "Левада-центру", більшість жителів Росії підтримують війну проти України. У березні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти, ще 9% вагаються з відповіддю. За минулий рік знизилася частка тих, хто чекає другої хвилі мобілізації. Вважають, що вона може бути оголошена у найближчі 3 місяці, 48% жителів Росії.

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