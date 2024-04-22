Для московської "еліти" створили спецпідрозділ подалі від фронту, - британська розвідка

Для московської "еліти" створили спеціальний підрозділ далеко від фронту. Там вони можуть безпечно продемонструвати відданість Кремлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у повідомленні, чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської вступив до підрозділу російської армії, намагаючись не допустити влучення Бліновської до в'язниці за звинуваченням у ухиленні від сплати податків. Олексій Бліновський 16 квітня 2024 року був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад" біля України.
За даними британської розвідки, цей підрозділ був створений заступником голови Держдуми з оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами, як правило, далеко від лінії фронту. Він активний з жовтня 2022 року, і до нього увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських VIP-персон. Повідомляється, що зарахованим VIP-персонам надаються додаткові засоби захисту.
"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України.
За даними "Левада-центру", більшість жителів Росії підтримують війну проти України. У березні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти, ще 9% вагаються з відповіддю. За минулий рік знизилася частка тих, хто чекає другої хвилі мобілізації. Вважають, що вона може бути оголошена у найближчі 3 місяці, 48% жителів Росії.