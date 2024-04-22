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Для московской "элиты" создали спецподразделение вдали от фронта, - британская разведка

Фото: кремлевской элите создали липовое подразделение подальше от фонта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Для московской "элиты" создали специальное подразделение вдали от фронта. Там они могут безопасно продемонстрировать преданность Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, муж известной российской блогерши Елены Блиновской вступил в подразделение российской армии, пытаясь не допустить попадания Блиновской в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Алексей Блиновский 16 апреля 2024 года был сфотографирован во время службы в специально созданной воинской части ВС РФ "Барс Каскад" возле Украины.

По данным британской разведки, это подразделение было создано заместителем председателя Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным. Подразделение в основном участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами, как правило, вдали от линии фронта. Оно активно с октября 2022 года, и в нее вошли как минимум 10 членов партии "Единая Россия" и сыновья кремлевских VIP-персон. Сообщается, что зачисленным VIP-персонам предоставляются дополнительные средства защиты.

"Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально снискать благосклонность Кремля", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка жителями России войны против Украины

Напомним, по данным британской разведки, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины.

По данным "Левада-центра", большинство жителей России поддерживают войну против Украины. В марте 2024 года только 16% респондентов выступают против, еще 9% затрудняются ответить. За прошедший год снизилась доля ожидающих второй волны мобилизации. Считают, что она может быть объявлена в ближайшие 3 месяца, 48% жителей России.

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