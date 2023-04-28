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У московському СІЗО утримують українців, яких РФ звинувачує у "міжнародному тероризмі", - ЗМІ

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Росія, П'ятниця 28 квітня 2023 21:57
У московському СІЗО утримують українців, яких РФ звинувачує у "міжнародному тероризмі", - ЗМІ Фото: Затриманий чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У московському СІЗО "Лефортово" перебуває майже два десятки обвинувачених за статтею "Акт міжнародного тероризму". Частина з них є українцями, до офіційного затримання вони довго перебували в ізоляції та зазнавали тортур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Верстка".

Стаття про акт міжнародного тероризму з'явилася у РФ у 2016 році і досі за нею не засуджено жодну людину.

Більшість обвинувачених за цією статтею є громадянами України, які нібито вчинили їх на окупованій території України. Їхні адвокати кажуть, що до офіційного затримання та переміщення до Москви вони тривалий час утримувалися в ізоляції та піддавалися тортурам.

Видання розповіло про уродженця Херсонської області Юрія Кайова. Вже понад півроку він утримується під вартою у "Лефортовому", а його справу веде Слідче управління ФСБ.

Спецслужба вважає, що Каєв "здійснив" приготування до акту міжнародного тероризму. Разом з ним по тій же справі проходять ще вісім осіб. ФСБ вважає, що "звинувачені" вчинили "замах" на колаборанта Кирила Стремоусова.

На початку жовтня Каєва разом із ще кількома в'язнями з пакетами на головах вивезли до Сімферополя. У самій камері його неодноразово били та катували струмом. Адвокат Анастасія Саморукова кажи, що основним завданням є обмін Каєва.

Нагадаємо, що підполковник армії РФ вимагав катувати колишніх учасників АТО у Харківській області під час тимчасової окупації села Піски-Радьківські. Правоохоронці ідентифікували його та оголосили підозру.

Російські військові продовжують катувати працівників окупованої Запорізької АЕС, яка розташована у місті Енергодар.

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