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Підполковник РФ вимагав катувати учасників АТО у Харківській області. Йому оголосили підозру

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Піски–Радківські, Четвер 20 квітня 2023 15:54
Підполковник РФ вимагав катувати учасників АТО у Харківській області. Йому оголосили підозру Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Підполковник армії РФ вимагав катувати колишніх учасників АТО у Харківській області під час тимчасової окупації села Піски–Радківські. Правоохоронці ідентифікували його та оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвалах без їжі та води. Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

"Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" та наказували їм відкликатись на нього. Вони примушували потерпілих "для профілактики" прибирати вулиці та копати окопи", - пояснили у прокуратурі.

Підполковнику армії РФ з позивним "Морячок" заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські військові тримали у полоні у Харківській області іноземців. Зокрема, катування зазнали семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу.

Російські солдати та ФСБ катували жителів Куп'янська Харківської області. Окупанти вибивали інформацію, погрожували та знущалися з українців.

Під час тимчасової окупації Ізюмського району Харківської області учасники ворожих диверсійних груп проводили "зачистки" місцевих жителів, а також знущалися над українцями, які брали участь в Антитерористичній операції.

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