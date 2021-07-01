UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В московском аэропорту задержали бывшего режиссера "Навальный Live"

Автор: Артур Родивилов

Бывший режиссер YouTube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан в аэропорту Шереметьево. Это произошло, когда его рейс приземлился в Москве.

Об этом сообщает DW.

По словам Яковлева, три дня назад ему позвонили и вызвали на допрос 5 июля.

"Поэтому я удивлен, что вот так сейчас задержали. Немножко резко, неожиданно. Якобы, я не являлся по вызову следователя, хотя они сами, как оказалось, присылали мне повестки на квартиру, которую я уже продал", - указал он далее.

Яковлев также сообщил, что ему неизвестна причина задержания, но предположил, что допрос связан с делом о мошенничестве в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 9 июня московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Навальный