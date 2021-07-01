В московском аэропорту задержали бывшего режиссера "Навальный Live"

Бывший режиссер YouTube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан в аэропорту Шереметьево. Это произошло, когда его рейс приземлился в Москве.

По словам Яковлева, три дня назад ему позвонили и вызвали на допрос 5 июля.

"Поэтому я удивлен, что вот так сейчас задержали. Немножко резко, неожиданно. Якобы, я не являлся по вызову следователя, хотя они сами, как оказалось, присылали мне повестки на квартиру, которую я уже продал", - указал он далее.

Яковлев также сообщил, что ему неизвестна причина задержания, но предположил, что допрос связан с делом о мошенничестве в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.