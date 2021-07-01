У московському аеропорту затримали колишнього режисера "Навальний Live"

Колишній режисер YouTube-каналу "Навальний Live" Олексій Яковлєв затриманий в аеропорту Шереметьєво. Це сталося, коли його рейс приземлився в Москві.

За словами Яковлєва, три дні тому йому подзвонили та викликали на допит 5 липня.

"Тому я здивований, що ось так зараз затримали. Трошки різко, несподівано. Нібито, я не був за викликом слідчого, хоча вони самі, як виявилося, надсилали мені повістки на квартиру, яку я вже продав", - вказав він далі.

Яковлєв також повідомив, що йому невідома причина затримання, але припустив, що допит пов'язаний зі справою про шахрайство щодо Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонера Олексія Навального.