У московському аеропорту затримали колишнього режисера "Навальний Live"
Колишній режисер YouTube-каналу "Навальний Live" Олексій Яковлєв затриманий в аеропорту Шереметьєво. Це сталося, коли його рейс приземлився в Москві.
Про про це повідомляє DW.
За словами Яковлєва, три дні тому йому подзвонили та викликали на допит 5 липня.
"Тому я здивований, що ось так зараз затримали. Трошки різко, несподівано. Нібито, я не був за викликом слідчого, хоча вони самі, як виявилося, надсилали мені повістки на квартиру, яку я вже продав", - вказав він далі.
Яковлєв також повідомив, що йому невідома причина затримання, але припустив, що допит пов'язаний зі справою про шахрайство щодо Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, 9 червня Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "штаби Навального" екстремістськими організаціями.