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У московському аеропорту затримали колишнього режисера "Навальний Live"

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Шереметьєво, Четвер 01 липня 2021 01:56
У московському аеропорту затримали колишнього режисера "Навальний Live" Фото: колишній режисер Навальний Live Олексій Яковлєв (the4001st / Facebook)
Автор: Артур Родивилов

Колишній режисер YouTube-каналу "Навальний Live" Олексій Яковлєв затриманий в аеропорту Шереметьєво. Це сталося, коли його рейс приземлився в Москві.

Про про це повідомляє DW.

За словами Яковлєва, три дні тому йому подзвонили та викликали на допит 5 липня.

"Тому я здивований, що ось так зараз затримали. Трошки різко, несподівано. Нібито, я не був за викликом слідчого, хоча вони самі, як виявилося, надсилали мені повістки на квартиру, яку я вже продав", - вказав він далі.

Яковлєв також повідомив, що йому невідома причина затримання, але припустив, що допит пов'язаний зі справою про шахрайство щодо Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, 9 червня Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "штаби Навального" екстремістськими організаціями.

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