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Московский суд оставил под арестом еще 4 военнопленных моряков


Заседание проходило в закрытом режиме и длилось более восьми часов

Сегодня, 27 марта, Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста пятой четверки военнопленных моряков - Владислава Костышина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового и Владимира Варимеза и оставил под арестом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката захваченных моряков Николая Полозова в Facebook.

Заседание проходило в закрытом режиме и длилось более восьми часов. 

"В ходе заседания адвокатами были приобщены и впоследствии оглашены судом резолюция ПАСЕ, согласно которой в отношении захваченных моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными", - написал адвокат. 

В удовлетворении апелляционных жалоб на решение Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков Московский городской суд отказал.

Напомним, Николай Полозов заявил, что Россия удерживает моряков в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине. 

Также РБК-Украина сообщало, что украинскому военнопленному моряку Богдану Небылице в СИЗО "Лефортово" не допустили адвоката Эмиля Курбединова. Администрация СИЗО не путила адвоката, сославшись на документы, которые они должны были получить от ФСБ.

 

 

 

 

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