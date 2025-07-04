Московський патріархат посіяв розбрат в Естонії: чому сваряться президент і парламент

У четвер, 3 липня, на сайті парламенту Естонії було опубліковано повідомлення, що президент Алар Каріс вдруге відмовився проголошувати закон про внесення змін до закону "Про церкви та парафії", за який проголосував парламент країни.

Йдеться про припинення зв’язку між Естонською православною церквою Московського патріархату та самим Московським патріархатом.

Алар Каріс підкреслив, що кожна держава дійсно має право протидіяти іноземному впливу, проте для цього потрібно чіткіше визначити, які саме зв'язки можуть становити небезпеку.

"Парламент хоч і вніс деякі зміни до тексту закону, але їх виявилося замало. Закон, як і раніше, суперечить трьом статтям Конституції Естонії - 40, 48 та 11 і непропорційно обмежує свободу об'єднань та віросповідання", - зазначив Каріс.