Московский патриархат посеял раздор в Эстонии: почему ссорятся президент и парламент

Президент Эстонии Алар Карис во второй раз отказался подписать закон, который должен был ограничить влияние Московского патриархата в стране. По его мнению, документ все еще противоречит Конституции и ограничивает свободу вероисповедания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
В четверг, 3 июля, на сайте парламента Эстонии было опубликовано сообщение, что президент Алар Карис во второй раз отказался провозглашать закон о внесении изменений в закон "О церквях и приходах", за который проголосовал парламент страны.
Речь идет о прекращении связи между Эстонской православной церковью Московского патриархата и самим Московским патриархатом.
Алар Карис подчеркнул, что каждое государство действительно имеет право противодействовать иностранному влиянию, однако для этого нужно четче определить, какие именно связи могут представлять опасность.
"Парламент хоть и внес некоторые изменения в текст закона, но их оказалось мало. Закон по-прежнему противоречит трем статьям Конституции Эстонии - 40, 48 и 11 и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания", - отметил Карис.
Первая версия документа уже была отклонена Карисом в апреле, после чего парламент внес определенные изменения. Однако, по словам главы государства, новая редакция так и не устранила ключевые противоречия.
Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Эстонии, анализируя обновленный устав Эстонской православной церкви Московского патриархата, пришло к выводу, что документ не отменяет влияние Москвы полностью, а лишь уменьшает его.
Таким образом, вопрос разрыва связей с Московским патриархатом фактически стал яблоком раздора между парламентом и президентом Эстонии. Сейчас закон снова возвращается в Рийгикогу (парламент) для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, Эстония вызвала российского дипломата "на ковер". Речь шла о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны.
Кроме того, Эстония имеет к Кремлю претензии по выполнению Россией финансовых обязательств по выплате пенсий гражданам Эстонии, которые имеют право на пенсии из РФ. По словам дипломатов, пока Россия выплатила лишь две четверти предусмотренных сумм.
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