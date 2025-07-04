ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Московський патріархат посіяв розбрат в Естонії: чому сваряться президент і парламент

Естонія, П'ятниця 04 липня 2025 07:25
UA EN RU
Московський патріархат посіяв розбрат в Естонії: чому сваряться президент і парламент Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Естонії Алар Каріс вдруге відмовився підписати закон, який мав обмежити вплив Московського патріархату в країні. На його думку, документ усе ще суперечить Конституції та обмежує свободу віросповідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

У четвер, 3 липня, на сайті парламенту Естонії було опубліковано повідомлення, що президент Алар Каріс вдруге відмовився проголошувати закон про внесення змін до закону "Про церкви та парафії", за який проголосував парламент країни.

Йдеться про припинення зв’язку між Естонською православною церквою Московського патріархату та самим Московським патріархатом.

Алар Каріс підкреслив, що кожна держава дійсно має право протидіяти іноземному впливу, проте для цього потрібно чіткіше визначити, які саме зв'язки можуть становити небезпеку.

"Парламент хоч і вніс деякі зміни до тексту закону, але їх виявилося замало. Закон, як і раніше, суперечить трьом статтям Конституції Естонії - 40, 48 та 11 і непропорційно обмежує свободу об'єднань та віросповідання", - зазначив Каріс.

Нагадаємо, Естонія викликала російського дипломата "на килим". Йшлося про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.

Крім того, Естонія має до Кремля претензії щодо виконання Росією фінансових зобов’язань щодо виплат пенсій громадянам Естонії, які мають право на пенсії з РФ. За словами дипломатів, наразі Росія виплатила лише дві чверті передбачених сум.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Церковний скандал
Новини
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви