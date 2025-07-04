Московский патриархат посеял раздор в Эстонии: почему ссорятся президент и парламент

Президент Эстонии Алар Карис во второй раз отказался подписать закон, который должен был ограничить влияние Московского патриархата в стране. По его мнению, документ все еще противоречит Конституции и ограничивает свободу вероисповедания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

В четверг, 3 июля, на сайте парламента Эстонии было опубликовано сообщение, что президент Алар Карис во второй раз отказался провозглашать закон о внесении изменений в закон "О церквях и приходах", за который проголосовал парламент страны.

Речь идет о прекращении связи между Эстонской православной церковью Московского патриархата и самим Московским патриархатом.

Алар Карис подчеркнул, что каждое государство действительно имеет право противодействовать иностранному влиянию, однако для этого нужно четче определить, какие именно связи могут представлять опасность.

"Парламент хоть и внес некоторые изменения в текст закона, но их оказалось мало. Закон по-прежнему противоречит трем статьям Конституции Эстонии - 40, 48 и 11 и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания", - отметил Карис.

Первая версия документа уже была отклонена Карисом в апреле, после чего парламент внес определенные изменения. Однако, по словам главы государства, новая редакция так и не устранила ключевые противоречия.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Эстонии, анализируя обновленный устав Эстонской православной церкви Московского патриархата, пришло к выводу, что документ не отменяет влияние Москвы полностью, а лишь уменьшает его.

Таким образом, вопрос разрыва связей с Московским патриархатом фактически стал яблоком раздора между парламентом и президентом Эстонии. Сейчас закон снова возвращается в Рийгикогу (парламент) для дальнейшего рассмотрения.