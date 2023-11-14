В Московській області зранку пролунали вибухи в районі заводу-виробника "Кинджалів"
В Московській області Росії зранку пролунали вибухи в районі "КБ Машинобудування". До заводу виїхали машини спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.
Сильний вибух пролунав близько о 07:30.
"У машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб", - пишуть місцеві пабліки.
Фото: в Московській області зранку пролунали вибухи в районі заводу-виробника "Кинджалів" (Getty Images)
Наразі інші подробиці не розкриваються, а офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.
Що відомо про КБМ
Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" є одним з провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Завод, який очолює Сергій Пітіков, виробляє ракети "Кинджал" й "Іскандер".
Як писали раніше ЗМІ, частину товарів, які необхідні для виробництва "Кинджалів", завозять з Європи. "КБ машинобудування" отримує камери тепла та холоду компанії Espec від московського ТОВ "Остек-Тест", які останній імпортує із Польщі.
Не перший вибух
Як пише видання, внаслідок атаки на КБМ в ніч на 11 листопада, були пошкоджені фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.
Згідно з даними РБК-Україна, розвідники України можуть бути причетні до нещодавніх нічних вибухів на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна.
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