UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч з 9 на 10 листопада в Російській Федерації (РФ) спалили ворожий штурмовий гелікоптер Мі-24. Він був розташований на аеродромі "Клін-5", що у Московській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Як розповідають в ГУР, вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил Росії. 

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - додає розвідка. 

Мі-24

Мі-24 - це багатоцільовий ударний вертоліт, розроблений в СРСР конструкторським бюро Міля наприкінці 1960-х років і запущений у виробництво в 1971 році. Його особливістю є поєднання функцій бойового вертольота і транспортного, здатного перевозити до восьми десантників.

Конструкція Мі-24 дозволяє виконувати завдання з підтримки наземних сил, проведення розвідки, а також надавати медичну евакуацію. 

Операції ГУР 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, ГУР України проводить численні операції на території країни-агресора, націлені на послаблення її військового і політичного потенціалу.

Українська розвідка здійснює ці дії в рамках гібридної війни, застосовуючи розвідувальні методи, диверсії та інформаційні кампанії. У межах таких операцій використовуються дрони, виконуються кібератаки, підриви об’єктів, а також удари по ключових логістичних точках, паливних складах, залізничних шляхах і авіабазах.

Деякі з найзначущіших операцій ГУР на території Росії були детально розглянуті у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРВійна в Україні