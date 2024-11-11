У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР

Як розповідають в ГУР, вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил Росії.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - додає розвідка.

Мі-24

Мі-24 - це багатоцільовий ударний вертоліт, розроблений в СРСР конструкторським бюро Міля наприкінці 1960-х років і запущений у виробництво в 1971 році. Його особливістю є поєднання функцій бойового вертольота і транспортного, здатного перевозити до восьми десантників.

Конструкція Мі-24 дозволяє виконувати завдання з підтримки наземних сил, проведення розвідки, а також надавати медичну евакуацію.

Операції ГУР

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, ГУР України проводить численні операції на території країни-агресора, націлені на послаблення її військового і політичного потенціалу.

Українська розвідка здійснює ці дії в рамках гібридної війни, застосовуючи розвідувальні методи, диверсії та інформаційні кампанії. У межах таких операцій використовуються дрони, виконуються кібератаки, підриви об’єктів, а також удари по ключових логістичних точках, паливних складах, залізничних шляхах і авіабазах.

Деякі з найзначущіших операцій ГУР на території Росії були детально розглянуті у матеріалі РБК-Україна.