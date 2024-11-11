В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, - ГУР

Как рассказывают в ГУР, вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации Вооруженных сил России.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", - добавляет разведка.

Ми-24

Ми-24 - это многоцелевой ударный вертолет, разработанный в СССР конструкторским бюро Миля в конце 1960-х годов и запущенный в производство в 1971 году. Его особенностью является сочетание функций боевого вертолета и транспортного, способного перевозить до восьми десантников.

Конструкция Ми-24 позволяет выполнять задачи по поддержке наземных сил, проведению разведки, а также оказывать медицинскую эвакуацию.

Операции ГУР

С начала полномасштабного вторжения России, ГУР Украины проводит многочисленные операции на территории страны-агрессора, нацеленные на ослабление ее военного и политического потенциала.

Украинская разведка осуществляет эти действия в рамках гибридной войны, применяя разведывательные методы, диверсии и информационные кампании. В рамках таких операций используются дроны, выполняются кибератаки, подрывы объектов, а также удары по ключевым логистическим точкам, топливным складам, железнодорожным путям и авиабазам.

Некоторые из самых значимых операций ГУР на территории России были подробно рассмотрены в материале РБК-Украина.