У Московській області спалахнула потужна пожежа на фабриці (відео)

Відомо, що пожежа виникла на фабриці "Леко" у Дмитрівському районі Московської області. Фірма займається виробництвом спортивних товарів.

За інформацією російських ЗМІ, пожежа охопила 500 квадратних метрів. Попередньо постраждалих немає.

На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна. Стовп чорного диму підіймається у повітря на десятки метрів.

Пожежі в Росії

Варто зазначити, що на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.

Так, нещодавно у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше у Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.

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