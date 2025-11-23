ua en ru
У Московській області горить Шатурська ДРЕС: ЗМІ публікують фото та відео

Росія, Неділя 23 листопада 2025 07:23
UA EN RU
У Московській області горить Шатурська ДРЕС: ЗМІ публікують фото та відео Ілюстративне фото: пожежники МНС Росії (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У місті Шатура Московської області горить ДРЕС. Водночас у Міноборони РФ повідомляють про збиття двох дронів над Московським регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на росЗМІ та Міноборони РФ.

Мешканці Підмосков'я повідомляли в пабліках про велику пожежу.

Пізніше стало відомо, що горить державна районна електростанція (ДРЕС) у місті Шатура.

Проукраїнський Telegtam-канал Exilenova+ публікував відео та фото пожежі.

Також повідомляється, що аеропорт Жуковський призупинив роботу.

Влада атаку на ДРЕС не підтвердила, ніяких офіційних коментарів станом на ранок нема.

Тим часом пожежа триває.

Натомість Міноборони РФ відзвітувало про збиття над російськими регіонами 75 невідомих безпілотників, у тому числі 2 - над Московською областю.

Шатурська ДРЕС імені В. І. Леніна - одна з найстаріших електростанцій у Росії. Побудована в 1925 році. Спочатку працювала на торфі, зараз основний вид палива – природний газ.

Встановлена електрична потужність 1500 МВт. Станція бере участь у забезпеченні електроенергії та тепла для Московської області.

Атаки на Московську область

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 31 жовтня мешканці підмосковних населених пунктів скаржились на зникнення світла. Відео темних вулиць публікували місцеві ЗМІ.

Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.

Перед цим вибухи пролунали в Московській області. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.

Також 18 листопада центральні регіони Росії зазнали нової хвилі атак безпілотників. Під ударом опинилась, у тому числі російська столиця.

Російська Федерація Дрони
