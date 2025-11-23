У Московській області горить Шатурська ДРЕС: ЗМІ публікують фото та відео

У місті Шатура Московської області горить ДРЕС. Водночас у Міноборони РФ повідомляють про збиття двох дронів над Московським регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на росЗМІ та Міноборони РФ.

Мешканці Підмосков'я повідомляли в пабліках про велику пожежу.

Пізніше стало відомо, що горить державна районна електростанція (ДРЕС) у місті Шатура.

Проукраїнський Telegtam-канал Exilenova+ публікував відео та фото пожежі.

Також повідомляється, що аеропорт Жуковський призупинив роботу.

Влада атаку на ДРЕС не підтвердила, ніяких офіційних коментарів станом на ранок нема.

Тим часом пожежа триває.

Натомість Міноборони РФ відзвітувало про збиття над російськими регіонами 75 невідомих безпілотників, у тому числі 2 - над Московською областю.

Шатурська ДРЕС імені В. І. Леніна - одна з найстаріших електростанцій у Росії. Побудована в 1925 році. Спочатку працювала на торфі, зараз основний вид палива – природний газ.

Встановлена електрична потужність 1500 МВт. Станція бере участь у забезпеченні електроенергії та тепла для Московської області.