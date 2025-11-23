В Московской области горит Шатурская ГРЭС: СМИ публикуют фото и видео
В городе Шатура Московской области горит ГРЭС. В то же время в Минобороны РФ сообщают о сбитии двух дронов над Московским регионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Минобороны РФ.
Жители Подмосковья сообщали в пабликах о крупном пожаре.
Позже стало известно, что горит государственная районная электростанция (ГРЭС) в городе Шатура.
Проукраинский Telegtam-канал Exilenova+ публиковал видео и фото пожара.
Также сообщается, что аэропорт Жуковский приостановил работу.
Власти атаку на ГРЭС не подтвердили, никаких официальных комментариев по состоянию на утро нет.
Между тем пожар продолжается.
Зато Минобороны РФ отчиталось о сбитии над российскими регионами 75 неизвестных беспилотников, в том числе 2 - над Московской областью.
Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина - одна из старейших электростанций в России. Построена в 1925 году. Изначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива - природный газ.
Установленная электрическая мощность 1500 МВт. Станция участвует в обеспечении электроэнергии и тепла для Московской области.
Атаки на Московскую область
Ранее РБК-Украина писало, что вечером 31 октября жители подмосковных населенных пунктов жаловались на исчезновение света. Видео темных улиц публиковали местные СМИ.
Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.
Перед этим взрывы прогремели в Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.
Также 18 ноября центральные регионы России подверглись новой волне атак беспилотников. Под ударом оказалась, в том числе российская столица.